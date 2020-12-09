Педагоги оценили эксперимент по дистанционному обучению в РФ. «Учитель не играет никакой роли»

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У некоторых учеников ухудшается зрение, сообщают учителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Дистанционное обучение трудно как для учеников, так и для педагогов. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил замдиректора по учебно-воспитательной работе в подмосковной гимназии Святителя Василия Великого, финалист премии «Учитель года-2017», учитель биологии Иван Смирнов.

В России 9 декабря стартовал эксперимент по дистанционному обучению. Он продлится до 2022 года и будет запущен в нескольких регионах России. Цифровую образовательную среду внедрят в Челябинской и Тюменской областях, ЯНАО и Пермском крае.

«Весенний опыт дистанционного обучения показал, что немногие школьники могут так учиться. Некоторым не хватает самоорганизации, у других начинаются проблемы со зрением, особо ответственные дети страдают от переутомления», — отметил он.

Дистанционное обучение сказывается и на результатах проверки знаний. «Школьники часто более продвинуты, чем учителя, и в некоторых ситуациях не очень понятно, кто решает контрольную работу — ребенок или нет. Многие коллеги жалуются, что самостоятельность решения заданий у некоторых учеников вызывает вопросы», — добавил он.

С этим мнением согласен и преподаватель живописи в Уральской архитектурно-художественной академии, завкафедры станковой живописи и член Союза художников РФ Валерий Костин. «Качественное обучение — это личный контакт, от которого зависит и интерес учеников к предмету. Качества учителя являются одними из ведущих в усвоении материала. Учитель играет огромную роль в классе и не играет никакой — при дистанте», — отметил он.

Некоторые предметы можно преподавать дистанционно, но это не касается творческих специальностей. «Стать художником дистанционно невозможно», — уточнил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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