В России стартует эксперимент по дистанционному обучению

Эксперимент будет действовать до 31 декабря 2022 года, говорится в документе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России начинается эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды, который продлится почти два года. Такая информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года на территории отдельных субъектов РФ эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Утвердить положение на территории отдельных субъектов РФ», — говорится в документе, который подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В каких субъектах страны будет проводиться внедрение цифрового обучения, пока не сообщается.

Ранее URA.RU сообщало, что Минпросвещения РФ выступило с инициативой провести в российских школах и колледжах эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Это также коснется и Урала: новую систему проверят в Челябинской и Тюменской областях, а также в ЯНАО и Пермском крае.

В начале декабря стало известно, что ограничения из-за пандемии коронавируса для школ и детских садов продлили до 2022 года. Они запрещают проводить массовые мероприятия в образовательных учреждениях, предписывают соблюдать специальное расписание, чтобы избегать скопления детей в одном месте. Помимо этого, предполагается обязательная проверка температуры у детей и взрослых, напоминает RT.