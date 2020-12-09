Миннауки РФ предлагает засчитывать стартап студентов за диплом

Выпускники российский вузов смогут представлять дипломные работы с в форме стартап-проектов. Об этом рассказала заместитель Министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина на панельной дискуссии «Технологическое лидерство студентов: как превратить обучение в бизнес-результаты» во время конференции Edcrunch on Demand.
Дружинина считает, что привлечь внимание молодых людей к предпринимательству можно программой «Стартап как диплом», которая предполагает защиту выпускных квалификационных работ в форме стартап-проектов, сообщается в Instagram-аккаунте министерства. «Мы проследили как менялось отношение к предпринимательству, в том числе технологическому, у молодых людей за последние 10 лет и обратили внимание на рост тяги к свободе и ответственности для принятия решений», — отметила заминистра науки и высшего образования.
Дружинина подчеркнула, что на данный момент важно, чтобы сама работа была четко структурирована и содержала описание и реализуемость проекта по таким параметрам, как описание рынка, бизнес-модель, финансовый план и план запуска стартап-проекта, оценки рисков. Когда в вузах начнут принимать такие дипломные работы, чиновница не уточнила.
Ранее стало известно об инициативе ввести в России студенческий капитал на сумму в 500 тысяч рублей. Автор идеи депутат Госдумы Федот Тумусов предложил выдавать этот капитал после получения диплома. Выпускник с может потратить на ограниченные цели. Например, аренду жилья, открытие своего дела или получения дополнительных знаний в профессии.
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