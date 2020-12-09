09 декабря 2020

Игра Cyberpunk 2077 разделила соцсети на два лагеря. «Разочарование года»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, фрилансер, фриланс, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера
Пользователи отмечают в игре проблемы с оптимизацией Фото: Анна Майорова © URA.RU

После релиза самой ожидаемой RPG в мире киберпанка Cyberpunk 2077 российские пользователи сразу начали устанавливать ее на свои устройства, чтобы опробовать. В итоге мнения об игре разделились.

«Разочарование года…» — написал пользователь Twitter. Однако другие пользователи считают выход игры историческим и высоко ее оценивают.

Выход игры считают историческим событием
Twitter
Пользователи ждали релиза несколько лет
Twitter
Игра не достойна высшей оценки из-за оптимизации
Twitter
Далеко не все остались довольны
Twitter
Однако другие пользователи готовы играть в нее ночи напролет
Twitter
Такой ожидаемый релиз уже успел попасть в руки «пиратам»
Twitter

Сегодня ночью в России состоялся релиз киберпанка Cyberpunk 2077. Некоторых героев озвучивают российские звезды: блогер Анастасия Ивлеева, рэпер Элджей и комик Данила Поперечный, уточняет телеканал 360.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...