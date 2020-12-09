Пользователи отмечают в игре проблемы с оптимизацией
После релиза самой ожидаемой RPG в мире киберпанка Cyberpunk 2077 российские пользователи сразу начали устанавливать ее на свои устройства, чтобы опробовать. В итоге мнения об игре разделились.
«Разочарование года…» — написал пользователь Twitter. Однако другие пользователи считают выход игры историческим и высоко ее оценивают.
Выход игры считают историческим событием
Пользователи ждали релиза несколько лет
Игра не достойна высшей оценки из-за оптимизации
Далеко не все остались довольны
Однако другие пользователи готовы играть в нее ночи напролет
Такой ожидаемый релиз уже успел попасть в руки «пиратам»
Сегодня ночью в России состоялся релиз киберпанка Cyberpunk 2077. Некоторых героев озвучивают российские звезды: блогер Анастасия Ивлеева, рэпер Элджей и комик Данила Поперечный, уточняет телеканал 360.