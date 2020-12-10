Российская крылатая ракета сможет уничтожить целый город

Ракета «Буревестник» может получить ядерную боеголовку мощностью две мегатонны Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российская крылатая ракета «Буревестник» может получить мощность, которой хватит для уничтожения целого города. При этом ее нельзя перехватить в воздухе.

«Российская крылатая ракета „Буревестник“, согласно последним сообщениям источников из оборонно-промышленного комплекса РФ, может получить ядерную боеголовку мощностью две мегатонны», — сообщает argumenti.ru со ссылкой на вьетнамскую сетевую прессу. Обнаружить ракету можно лишь в случае удара по территории страны.

При этом Россию называют самой большой геополитической угрозой для европейской безопасности именно из-за этой ракеты. США требует закрыть проект «Буревестника», а также «Посейдона», так как это повысило уровень радиации в Швеции. Однако в Кремле заявляют, что не проводят засекреченные испытания ракеты.