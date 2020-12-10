В Екатеринбурге пройдет главный инновационный форум мира

Симпозиум пройдет на площадке «ЭКСПО-Екатеринбург» с 6 по 8 июля 2020 года Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

54-й Международный симпозиум по робототехнике летом 2021 года пройдет в рамках главной промышленной выставки России — «Иннопром» в Екатеринбурге. Решение провести уникальное событие было принято 9 декабря правлением Международной федерации робототехники. Об этом URA.RU сообщил программный директор «Иннопрома» Антон Атрашкин.

«Международный симпозиум по робототехнике — это уникальное мероприятие, которому почти столько же лет, сколько в мире существуют роботы — 50. Эти встречи приводят к сотням новых открытий, новых внедрений, толкают мировое производство к новым вершинам эффективности и производительности. Несмотря на то, что рынок робототехники в России пока не велик, мировые производители в него очень верят, поэтому решили провести свой ISR у нас в России», — рассказал Атрашкин.

В мероприятии традиционно принимает участие порядка 900 экспонентов и более 45 тысяч международных посетителей. Ежегодно симпозиум становится главной робототехнической платформы мира, представляющий собой маркетплейс для автоматизированной продукции. В рамках выставки «Иннопром» будет установлено четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. метров. Среди участников — руководители крупнейших робототехнических компаний мира Kuka, Fanuc, Yaskawa, Omron, ABB и другие.

Почти за полгода до старта крупнейшего события в сферы робототехники будет организована онлайн сессия и первый брейсторминг. Приглашенные эксперты обсудят глобальную и национальную повестку развития робототехники, проверят на универсальность лучшие мировые практики, проанализируют драйверы и проблемы отрасли, возникшие во время общемировой пандемии.

Среди спикеров выступят генсекретарь Международной федерации робототехники Сьюзан Биллер, замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, руководитель Sber Robots Lab Александр Гонноченко. Сессия стартует 11 декабря в 12:00 по Москве.