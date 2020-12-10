Губернаторы УрФО решили не ехать на юбилей к коллеге

Губернаторы большинства регионов УрФО не намерены лично присутствовать на торжествах, посвященных 90-летию ХМАО-Югры, выяснило URA.RU. Чиновники намерены поздравить губернатора региона Наталью Комарову по видеоконференцсвязи, мероприятие начнется в 15:00.
«Губернатор Алексей Текслер поздравит ХМАО с юбилеем, мы будем участвовать в данном мероприятии в режиме ВКС», — сообщил URA.RU пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь. По данным агентства, чиновник сегодня занимается подготовкой к заседанию рабочей группы Госсовета по цифровизации.
В режиме ВКС церемонию будут смотреть губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, утверждает собеседник в окружении губернатора. Также поступит губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Зауралья Вадим Шумков, сообщили официальный представители его администрации. Окончательное решение об участии губернатора Тюменской области Александра Моора не принято.
URA.RU сообщало, что губернаторы ХМАО и ЯНАО направили приглашения полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву принять участие в торжествах, посвященных 90-летию округов. Сегодня он будет присутствовать на церемонии в Ханты-Мансийске.
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