Губернаторы УрФО решили не ехать на юбилей к коллеге

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Совещание в полпредстве по распространению новой коронавирусной инфекции в УрФО. Екатеринбург, комарова на экране
Главы регионов поздравят Наталью Комарову в режиме ВКС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернаторы большинства регионов УрФО не намерены лично присутствовать на торжествах, посвященных 90-летию ХМАО-Югры, выяснило URA.RU. Чиновники намерены поздравить губернатора региона Наталью Комарову по видеоконференцсвязи, мероприятие начнется в 15:00.

«Губернатор Алексей Текслер поздравит ХМАО с юбилеем, мы будем участвовать в данном мероприятии в режиме ВКС», — сообщил URA.RU пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь. По данным агентства, чиновник сегодня занимается подготовкой к заседанию рабочей группы Госсовета по цифровизации.

В режиме ВКС церемонию будут смотреть губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, утверждает собеседник в окружении губернатора. Также поступит губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Зауралья Вадим Шумков, сообщили официальный представители его администрации. Окончательное решение об участии губернатора Тюменской области Александра Моора не принято.

URA.RU сообщало, что губернаторы ХМАО и ЯНАО направили приглашения полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву принять участие в торжествах, посвященных 90-летию округов. Сегодня он будет присутствовать на церемонии в Ханты-Мансийске.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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