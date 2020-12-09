В Курганской области — исторический максимум пациентов с COVID

С начала пандемии в Курганской области обнаружили 9864 случая COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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За прошедшие сутки в Курганской области зафиксировано 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID. Это рекордное для региона значение.

«На 10 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 110 новых случаев COVID-19. Из них 46 зарегистрированы в Кургане», — говорится в сообщении оперштаба. Также больные коронавирусом обнаружены в Шадринске, Шумихинском и Макушинском округах и в 11 районах области (Белозерский, Варгашинский, Далматовский, Кетовский, Куртамышский, Лебяжьевский, Петуховский, Сафакулевский, Целинный, Щучанский, Юргамышский). Всего с начала пандемии в регионе выявлено 9864 случая COVID-19.

За прошедшие сутки из медучреждений выписано 113 человек, у которых ранее обнаружили COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе умерло 119 человек с этим заболеванием, при этом последние случаи смерти были зафиксированы 24 ноября.

Предыдущий рекорд по числу больных коронавирусом зафиксировали 9 декабря. Тогда за день выявили 109 случаев заражения.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а дети могут находиться на улице без взрослых, только если идут в школу или больницу. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.