Депутаты в Пермском крае отказались признавать действующего мэра

Конфликт в думе Александровска длится больше года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты думы Александровского округа (Пермский край) отказались считать правомочной действующую главу района Светлану Богатыреву. Об этом заявил депутат гордумы Дмитрий Мельчаков. Его заявление прозвучало во время встречи депутатов и сотрудников администрации, на котором также присутствовала и Богатырева. Видео встречи размещено в группе «Александровск» соцсети «ВКонтакте».

«Коллеги, и специалисты администрации, у нас сменился главы округа. Если вы не в курсе, то решением думы новый исполняющий полномочия главы — Владимир Белобаржевский. Я прошу в документах — проектах решения думы — указывать [имя главы] правильно. Неправильно сформированные документы к рассмотрению думой приниматься не будут», — обратился Мельчаков к присутствовавшим на встрече чиновникам и коллегам.

Сама Богатырева на заявление депутата никак не отреагировала. URA.RU обратилось к ней за комментарием, однако чиновница отказалась от общения, сославшись на занятость.

URA.RU рассказывало, что в Александровском округе из-за политического конфликта уже год нет главы. Эти полномочия сейчас временно возложены на Богатыреву, которая являлась главой района до его преобразования. При этом представительный орган, расколотый на два лагеря, не может прийти к компромиссу, чтобы избрать нового мэра.

В конце ноября группа депутатов провела внеочередное заседание, избрав исполняющим полномочия главы муниципалитета Белобаржевского. Председатель думы Марина Зимина назвала действия коллег нелегитимными и отказалась подписывать данное решение.