Губернатор ЯНАО озвучил прогноз по окончанию пандемии

Дмитрий Артюхов призвал готовиться к еще нескольким месяцам пандемии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса продлится по меньшей мере до середины 2021 года. Такой прогноз озвучил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. По словам главы региона, за следующие полгода Ямал должен вернуться к привычной работе в здравоохранении.

«Сейчас главный вызов, как нам в эпоху коронавируса — думаю, еще полгода точно мы будем в этом состоянии жить, до середины следующего года — возвращать плановую работу наших медицинских учреждений. Очень важно, чтобы мы не стали терять качество работы с теми, кто хронически нуждается в помощи», — рассказал Артюхов журналистам. Давать оценку пандемии пока рано, добавил он.

Губернатор подчеркнул, что ямальская медицина «показывает себя хорошо» в борьбе с коронавирусом. «Мы всегда горим на экранах федеральных каналов как регион, где высокая заболеваемость. Это потому что мы ее выявляем», — заметил Артюхов. Он напомнил, что ЯНАО идет в несколько раз опережает средние показатели тестирования по России.

По последним данным, в ЯНАО подтверждено 28 272 случая коронавируса. С середины октября в регионе идет мощный всплеск смертей пациентов: за полтора месяца в округе умерли 172 человека. На сегодняшний день регион занимает шестое место в России по частоте смертей — 52 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать, как минимум, до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.