В ЯНАО начала расти смертность от коронавируса

На Ямале подтверждено 28 272 случая коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе возобновились смерти людей с коронавирусом — за последние сутки скончались два пациента. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Накануне прервалась десятидневная волна летальных исходов, за которую умерли 24 зараженных ямальца.

«В Ноябрьске скончались двое мужчин 58 лет и 61 года», — говорится в свежей сводке окружного оперштаба. Число жертв коронавируса за время пандемии выросло до 280 человек. Днем ранее власти заявили, что в предыдущие недели в ЯНАО часто умирали пожилые пациенты с хроническими заболеваниями.

Также за минувшие сутки коронавирусом заразились 189 жителей округа. Большой прирост случился в Пуровском районе, где зафиксировали 24 новых случая. В Надымском районе заболели 23 жителя, в Ноябрьске — 22. Новый Уренгой показал прирост в 13 человек. Среди жителей Салехарда оказались 11 новых пациентов. Всего в ЯНАО подтверждено 28 272 случая коронавируса, вылечились 20 040 пациентов.

Аномальный всплеск смертей в ЯНАО начался еще в середине октября. С 20 октября по сегодняшний день в округе умерли 172 пациента. Таким образом, за несколько недель на Ямале скончалось больше людей, чем за все время с начала пандемии. На данный момент регион занимает шестое место в России по частоте смертей — 52 случая на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 2021 года. Окружные власти решили, что ограничения будут действовать, как минимум, до 15 января. С начала осени в округе идет третий этап отмены карантина, сохраняются минимальные меры безопасности.