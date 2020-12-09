Новый начальник пермского главка взял паузу для принятия решений

Александр Щеглов внимательно изучит ситуация в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю

Новый начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов не будет торопиться с принятием решений по кадрам и структуре вверенного ему ведомства. Такое мнение в беседе с корреспондентом URA.RU высказал источник, близкий к силовым структурам региона. По его мнению, новому руководителю главка требуется некоторое время для того, чтобы вникнуть в дела.

«Щеглов не торопится и это естественно. Пермский край для него чужой и сложный регион. Явно требуется время для изучения ситуации, раскладов, изучения материалов и принятия по ним какого-либо решения», — рассказал URA.RU источник.

Другой источник агентства, заявил, что с назначением Щеглова, кардинальных изменений в работе ведомства не произошло. «Работаем как обычно. В структуре ничего не поменялось, никаких распоряжений „сверху“ нам пока не давали», — отметил собеседник URA.RU, попросивший не называть его имя.

Щеглов возглавил ГУ МВД по Прикамью в конце ноября, сменив на этом посту прежнего руководителя ведомства Михаила Давыдова. Ранее URA.RU писало, что новый начальник краевого главка может дать ход делам, которые не принимались в работу по каким-либо причинам прежним руководством ведомства.