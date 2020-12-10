Пермская дума оказалась на грани роспуска из-за лжи депутатов

Источник: думу Краснокамска спасли от роспуска краевые власти Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Дума Краснокамска находилась на грани роспуска из-за ложных сведений о доходах и имуществе депутатов за 2019 год. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что решался вопрос о лишении мандатов и роспуске думы, поскольку соврали больше половины депутатов.

«Если бы мандата лишили кого-то одного, то пришлось бы лишать всех. А это автоматическая утрата полномочий думы и, соответственно, ее роспуск. Поэтому ограничились предупреждением», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что в процедуру с наказанием депутатов-обманщиков вмешалась краевая администрация, которая не позволила в городе-спутнике Перми устроить большой скандал.

Источник в администрации губернатора не подтвердил данную информацию, но и опровергать ее не стал. В пресс-службе краевой администрации данный вопрос оставили без комментариев. URA.RU также направило запрос в думу Краснокамска с просьбой прокомментировать данную информацию и назвать имена депутатов, которые скрыли доходы и сведения об имуществе.

URA.RU рассказывало, что 11 из 20 депутатов думы Краснокамска указали ложные сведения о доходах и имуществе за 2019 год. 10 из них получили за это наказание в виде предупреждения. Неделей ранее аналогичная ситуация произошла в думе Чайковского, где солгали 11 из 24 депутатов.