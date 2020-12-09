Пермских депутатов массово наказали за их ложь

Больше половины депутатов Краснокамска прокуратура поймала на лжи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Больше половины депутатов Краснокамской городской думы нарушили антикоррупционное законодательство, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края. 11 из 20 депутатов представительного органа указали ложные сведения о доходах и имуществе за 2019 год.

«11 депутатов думы Краснокамского городского округа, а также муниципальный служащий администрации предоставили неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год», — рассказали URA.RU в пресс-службе надзорного органа. В прокуратуре отметили, что депутаты не указали сведения о своих счетах, недвижимости, а также скрыли связи с коммерческими организациями.

За нарушение закона после вынесенного прокуратурой представления председатель думы Краснокамска вынес 10 депутатам предупреждение. Про наказание еще одного депутата и муниципального служащего ничего не сообщается.

URA.RU рассказывало, что в начале декабря также были наказаны 11 депутатов Чайковской думы, которые тоже скрывали свои доходы и имущество. Восемь депутатом получили предупреждение, а троим запретили работать в гордуме. Но при этом все сохранили статус депутата.