Губернатор Шумков рассказал об итогах работы военных медиков

Вадим Шумков поблагодарил военных медиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Военные медики, работая в Кургане установили одну из главных причин перегруженности здравоохранения. Властям они рекомендовали навести порядок с коечным фондом и своевременной выпиской из больниц. Об этом глава региона Вадим Шумков рассказал в интервью областному ГТРК на канале «Россия 24».

«Военные медики отметили, что оснащенность препаратами одна из лучших в России. С оборудованием тоже хорошо, потому что за последние полтора года упаковали ряд важных учреждений. Есть проблема в самих учреждениях. Проблема с койками», — отметил Шумков.

Посмотрев ситуацию с коечным фондом военные медики дали несколько рекомендаций. Они увидели, что некоторые медучреждения держали пациентов в больнице по 15 дней и больше. «Ребята сказали, надо прокачивать коечный фонд. Главный врач или лечащий врач боится или по какой-то другой причине не выписывает пациента или не переводит его в более легкую категорию. Сегодня эта ситуация стабильна. С коечным фондом научились работать. Резерв есть», — отметил губернатор.

Он пояснил, что самым плохим показателем было 11% свободного коечного фонда. На сегодня это 30%, в том числе вновь введенные койки. Сейчас в регионе 2300 коек оснащены кислородом. Год назад эта цифра была в 10 раз меньше. Шумков поблагодарил всех медиков за работу в условиях пандемии.

Военные специалисты вместе с гражданскими медиками помогли 1500 жителей Курганской области, больным коронавирусом. Военные медики прибыли в регион 29 октября. Они помогают лечить больных коронавирусом в медучреждениях Кургана и районов области.