Военные медики раскрыли результаты работы в Курганской области

Военные медики помогли 1500 курганцам, больным коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Военные специалисты вместе с гражданскими медиками помогли 1500 жителей Курганской области, больным коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили 8 декабря в пресс-службе Центрального военного округа.

«Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России и гражданские медики, работающие в приемно-сортировочном отделении, обеспечили своевременное оказание медицинской помощи более 1500 пациентам с COVID-19 в Курганской области», — рассказали в пресс-службе. Представители Минобороны добавили, к таким результатам привели оперативные исследования, точное определение степени тяжести болезни и постоянного контроля за пациентами.

В пресс-службе добавили, что большинство больных лечат в больницах Кургана, около 10% пациентов со средней степенью тяжести направили в районные медучреждения, более 200 зараженных с легкой формой коронавируса лечатся амбулаторно, соблюдая самоизоляцию. Это, по словам специалистов, помогает равномерно распределить больных по поликлиникам и оптимизировать нагрузку на медиков.

Военные медики прибыли в регион 29 октября. Они помогают лечить больных коронавирусом в медучреждениях Кургана и районов области. В руководстве некоторых больниц региона специалисты Минобороны обнаружили проблемы. Ранее местные врачи сообщили о сложной ситуации с коронавирусом в регионе президенту России Владимиру Путину.