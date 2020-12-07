07 декабря 2020
06 декабря 2020

Военные медики раскрыли результаты работы в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Военные медики помогли 1500 курганцам, больным коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Военные специалисты вместе с гражданскими медиками помогли 1500 жителей Курганской области, больным коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили 8 декабря в пресс-службе Центрального военного округа.

«Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России и гражданские медики, работающие в приемно-сортировочном отделении, обеспечили своевременное оказание медицинской помощи более 1500 пациентам с COVID-19 в Курганской области», — рассказали в пресс-службе. Представители Минобороны добавили, к таким результатам привели оперативные исследования, точное определение степени тяжести болезни и постоянного контроля за пациентами.

В пресс-службе добавили, что большинство больных лечат в больницах Кургана, около 10% пациентов со средней степенью тяжести направили в районные медучреждения, более 200 зараженных с легкой формой коронавируса лечатся амбулаторно, соблюдая самоизоляцию. Это, по словам специалистов, помогает равномерно распределить больных по поликлиникам и оптимизировать нагрузку на медиков.

Военные медики прибыли в регион 29 октября. Они помогают лечить больных коронавирусом в медучреждениях Кургана и районов области. В руководстве некоторых больниц региона специалисты Минобороны обнаружили проблемы. Ранее местные врачи сообщили о сложной ситуации с коронавирусом в регионе президенту России Владимиру Путину.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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