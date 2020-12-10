Смертность от коронавируса в России выросла в два раза

Смертность от коронавируса в России за октябрь выросла в два раза. Соответствующие данные опубликовал Росстат.
«COVID-19 как основная причина смерти. Число случаев в этой группе в октябре 2020 года составило 11 630», — говорится на официальном сайте Росстата. За месяц умерли 22571 человек с коронавирусом. Это рекордный уровень с июня 2020 года. При этом у 13 896 человек COVID-19 стал основной причиной смерти.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с апреля по октябрь 2020 года в России умерли 78 247 человек с коронавирусом, передает РИА «Новости». Основной причиной смерти коронавирус стал у 37 566 человек, рассказала она.
Ранее специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров рассказал, что сопутствующие вирусные заболевания не влияют на коронавирус. Он считает, что нужно проводить масштабные исследования этого вопроса.
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