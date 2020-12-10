Смертность от коронавируса в России выросла в два раза

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Скорая помощь и люди в защитных костюмах. Тюмень, защитный костюм, врачи, скорая помощь, медики, коронавирус, ковид
Данные Росстата свидетельствуют об увеличении смертности от коронавируса в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Смертность от коронавируса в России за октябрь выросла в два раза. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

«COVID-19 как основная причина смерти. Число случаев в этой группе в октябре 2020 года составило 11 630», — говорится на официальном сайте Росстата. За месяц умерли 22571 человек с коронавирусом. Это рекордный уровень с июня 2020 года. При этом у 13 896 человек COVID-19 стал основной причиной смерти.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с апреля по октябрь 2020 года в России умерли 78 247 человек с коронавирусом, передает РИА «Новости». Основной причиной смерти коронавирус стал у 37 566 человек, рассказала она.

Ранее специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров рассказал, что сопутствующие вирусные заболевания не влияют на коронавирус. Он считает, что нужно проводить масштабные исследования этого вопроса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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