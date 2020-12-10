Прием витамина C способствует снижению смертности от коронавируса на 68%. К таким выводам пришла международная группа ученых, опубликованном в журнале Nutrients.
«Введение витамина С пациентам с пневмонией может уменьшить тяжесть и продолжительность заболевания», — говорится в материале издания. Отмечается, что большинство пациентов с тяжелой формой коронавируса испытывает дефицит витамина C. Один из авторов исследования, руководитель отделения интенсивной терапии Медицинской школы Восточной Вирджинии Пол Марик считает, что этот витамин нужно применять при лечении инфекции наряду с антикоагулянтами и стероидами.
Ранее ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что в лечении легких форм течения коронавируса может помочь антидепрессант флувоксамин. Специалисты готовят масштабное исследование. Переболевшим коронавирусом посоветовали заниматься дыхательной гимнастикой. Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов напомнил, что после COVID-19 могут быть нарушения работы центральной нервной системы, скачки давления, температуры, пульса и нарушение гормонального статуса, которые требуют отдельного лечения, передает телеканал 360.
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