Кадыров считает «дебелизмом» санкции США

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на новые санкции США. В своем Telegram-канале он заявил, что этому только одно название — «дебилизм».
«Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми… Этому только одно название — „дебилизм“, потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда», — пишет Кадыров.
Ранее американские власти объявили о включении в «список Магнитского» ряд организаций и деятелей Чечни. Следом за ними это сделала и Великобритания. Ограничения коснулись и шести граждан РФ за возможную связь с Кадыровым. «Я не удивляюсь этому событию, равно как и не пугаюсь. На Чеченскую Республику и ее развитие эти санкции никак не влияют. Мы восстановили регион от последствий действий международных террористов (на родственников которых санкции в США не вводили, напоминаю), будем играть в футбол (кто бы ни старался испортить настрой игрокам и болельщикам), оказывать помощь нуждающимся, строить, возрождать, радоваться жизни. Странно другое — как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? » — заявил чеченский лидер.
В санкционный список попали заместитель премьер-министра Чеченской Республики Вахит Усмаев, представитель Кадырова в Европе Тимур Дугазаев, советник главы Чечни по личной безопасности Даниил Мартынов, тренер Кадырова Сатиш Семар. Кроме того, как пишет Nation News, в санкционный список попали и компании «Мега Строй Инвест Лимитед», «Чеченские минеральные воды Лимитед», бойцовский клуб ММА «Ахмат», промоутерская компания, которая проводит бои по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat.
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