Минстрой РФ предупредил о росте цен на жилье

Цены на жилье растут вместе с новыми домами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2021 году в среднем по стране стоимость квадратного метра вырастет до 49 тысяч рублей. Такой прогноз сделали в Минстрое России, однако деловеперы считают, что рост стоимости жилья будет более значительным, чем рассчитывает министерство.

В проекте приказа Минстроя, говорится, что норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по России на первое полугодие 2021 года составит 49 173 рублей, пишут «Известия». Из расчетов ведомства следует, что цена квадратного метра в среднем по стране вырастет на 539 рублей по сравнению с концом 2020 года.

В министерстве также определили рыночную стоимость для каждого из 85 субъектов страны. Самый большой рост ожидают в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа — примерно от 8 тысяч до 9,5 тысяч рублей. В значительной части субъектов, в том числе в ЯНАО, Свердловской и Тюменской областях, стоимость квадратного метра увеличится на 2-3 тысячи рублей. В ХМАО, Курганской и Челябинской областях, а также в Пермском крае цена квадратного метра жилья останется неизменной. Подешевеет квадратный метр в 2021 году только в одном субъекте России — Бурятии. Его цена упадет с 78,18 до 61,26 тысяч рублей, считают чиновники.

Минстрой ежегодно проводит прогноз по стоимости жилья для того, чтобы установить норматив для расчета размеров социальных выплат гражданам, которые имеют право на приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

Застройщики убеждены, что рост стоимости жилья в 2021 году будет более значительным, чем по оценкам Минстроя. По их расчетам, подорожание квадратного метра в новостройках будет выше инфляции и составит 12%, а в Москве дойдет до 20%. Специалисты объясняют такой прогноз повышенным спросом из-за льготной ипотеки под 6,5% и девальвацией рубля.