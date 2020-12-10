После критики Путина продавцы договорятся о цене на продукты

Торговые сети и производители договорятся о ценах на продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Производители и торговые сети собираются заключить межотраслевое соглашение для сдерживания цен на основные продукты питания, в том числе на сахар и масло. Предполагается, что будет установлен предельный рекомендованный уровень отпускных и розничных цен на продовольствие.

«Параметры документа еще будут обсуждаться, но основной смысл соглашения сделать так, чтобы «никто не нажился», — говорит источник « Коммерсанта ». Подобные соглашения могут заключаться с согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС), считает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Но при этом он отмечает, что право ограничения цен на социально значимые товары, да и то лишь при росте цен в рознице более чем на 30% и на ограниченный срок, имеет только государство.

Президент Владимир Путин 9 декабря указал правительству на рост цен на сахар, масло, макаронные изделия и хлеб, отметив, что «все инструменты сдерживания роста цен» есть. В свою очередь премьер Михаил Мишустин заявил, что документы, устанавливающие цены на продукты питания, должны подготовить до 9 утра 14 декабря. В частности, власти рекомендовали бизнесу не повышать цены на подсолнечное масло выше 110 рублей за литр, а цены на сахар — не выше 45 рублей за килограмм.