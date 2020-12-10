За пост главы кризисного свердловского города сразятся трое

Титульным кандидатом на пост главы Верхней Салды называют Константина Носкова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конкурсная комиссия вынесла на голосование думы Верхней Салды трех кандидатов на пост главы города, сообщил URA.RU директор департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев. За кресло мэра борются и. о. главы округа Константин Носков, замглавы администрации по социальным вопросам Евгения Вербах и исполняющий обязанности начальника службы водоснабжения МУП «Городское УЖКХ» Андрей Душин.

«На думу вынесены все три кандидата, заседание планируется провести в 20-х числах декабря, в зависимости от эпидемиологической обстановки», — уточнил Вадим Дубичев. Константина Носкова считают титульным кандидатом на пост главы города. Экс-начальник цеха № 31 корпорации «ВСМПО-Ависма» уже был представлен в качестве врио главе региона, на встрече также присутствовал гендиректор предприятия Сергей Степанов.

Как сообщало URA.RU, экс-глава Верхней Салды Михаил Савченко 30 сентября сложил свои полномочия. Вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько подтвердил, что чиновнику подыскивают место в структурах областной власти. «Не обязательно, что это будет одно из министерств, возможно в какие-то наши структуры», — прокомментировал Сергей Бидонько, добавив, что вопрос решится в ближайшие две недели. Михаил Савченко не ответил на звонок корреспондента.