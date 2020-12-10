10 декабря 2020
09 декабря 2020

Якушев впервые приехал в ЯНАО в качестве полпреда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение государственных наград Полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев впервые прибыл на Ямал в качестве полпреда президента Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владимир Якушев впервые прибыл в ЯНАО в качестве полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. По сообщениям источников URA.RU, визит полпреда связан с 90-летием ЯНАО.

«Самолет приземлился в аэропорту Салехарда в 11.40», — рассказали собеседники агентства. Официальные представители правительства округа подтвердили факт визита и сообщили, что в настоящее время Владимир Якушев принимает участие в награждении заслуженных жителей региона, после чего запланирована рабочая встреча.

Ранее полпред совершил аналогичный визит в Югру — оба автономных округа празднуют юбилей в один день. Там Владимир Якушев встретился с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Полпред, назначенный на свою должность 9 ноября, до сих пор не совершал официальных поездок к губернаторам других регионов, за исключением главы Тюменской области, куда ездил вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...