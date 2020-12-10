Якушев впервые приехал в ЯНАО в качестве полпреда

Владимир Якушев впервые прибыл в ЯНАО в качестве полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. По сообщениям источников URA.RU, визит полпреда связан с 90-летием ЯНАО.
«Самолет приземлился в аэропорту Салехарда в 11.40», — рассказали собеседники агентства. Официальные представители правительства округа подтвердили факт визита и сообщили, что в настоящее время Владимир Якушев принимает участие в награждении заслуженных жителей региона, после чего запланирована рабочая встреча.
Ранее полпред совершил аналогичный визит в Югру — оба автономных округа празднуют юбилей в один день. Там Владимир Якушев встретился с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
Полпред, назначенный на свою должность 9 ноября, до сих пор не совершал официальных поездок к губернаторам других регионов, за исключением главы Тюменской области, куда ездил вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.
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