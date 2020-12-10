Дамир Юсупов сумел посадить авиалайнер с пассажирами на кукурузное поле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В первую тройку кандидатов от «Единой России» на выборах в свердловское заксобрание может войти Герой России летчик Дамир Юсупов. Об этом сообщил URA.RU источник в резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева.

«Дамир Юсупов рассматривается в качестве участника первой „тройки“ ЕР на выборах в Законодательное собрание Свердловской области», — сообщил инсайдер. До Дамира Юсупова на момент публикации дозвониться не удалось, его супруга Наталья заявила, что ничего не знает о переговорах мужа об участии в избирательной кампании.

Дамир Юсупов известен тем, что сумел посадить полный пассажиров Airbus A321 на кукурузное поле под Жуковским в августе 2019 года. У машины отказал двигатель. Указом президента Дамиру Юсупову было присвоено звание Героя России.

Ранее источники URA.RU сообщали, что областные власти на две трети сформировали списки кандидатов-одномандатников в ЕР на выборах 2021 года в Госдуму и заксобрание.