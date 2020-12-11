Украинский политик раскрыл планы Киева по спасению Донбасса

Владимир Олейник считает, что Украине нужно добиться взаимопонимания с Донбассом Фото: Карина Ванеш © URA.RU

У Киева нет четкого плана, как вести переговоры по Донбассу. Таким мнением поделился украинский политик, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее Зеленский заявлял, что на случай, если Минские соглашения не начнут работать, у него есть план «Б». Подробности этого плана он так и не озвучил.

«Я, например, считаю, что план „Б“ — это план Байдена. План „Б“ — это план „Болтун“, когда [президенту Украины Владимиру] Зеленскому надо все заболтать», — сказал Олейник в эфире радио Sputnik. По его словам, план «А» — это Минские соглашения, но Украине не нравятся их условия. Политик считает, что соглашения можно скорректировать только в том случае, если удастся найти взаимопонимание с ДНР и ЛНР.

Президент Украины пообещал урегулировать ситуацию на Донбассе до конца своего президентского срока, который закончится в 2024 году. Также он отметил прогресс в этом направлении работы.