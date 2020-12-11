Олимпийский чемпион оскорбил Губерниева за получение ордена

Егор Мехонцев опубликовал в Instagram пост, в котором раскритиковал телеведущего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев раскритиковал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, получившего на днях орден Александра Невского. На своей странице в Instagram боксер написал пост о том, что телеведущий недостоин государственной награды.

«Не могу представить себе этого господина в ряду прочих героев России, награжденнных этим боевым орденом за столько лет истории. Этот орден — единственная офицерская награда, прошедшая через всю нашу историю. Герои Бородино, советские командиры батальонов и полков, поднимавшие своих солдат под пулеметный огонь на смерть с призывом „за Родину, за Сталина“… И в этом ряду Дима — полупокер и лизоблюд?» — написал Мехонцев. Он выразил надежду, что к его мнению присоединятся и другие заслуженные спортсмены и обычные подписчики.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев 9 декабря сообщил в своем телеграм-канале о получении ордена Александра Невского. Телеведущий опубликовал фото с наградой и оставил подпись: «Орден Александра Невского! Служу России!».

В Российской Империи с 1725 по 1917 год существовал орден святого Александра Невского, которым награждались как военные, так и гражданские. С приходом советской власти награда была упразднена. В 1942 был учрежден новый орден Александра Невского, которым награждался командный состав Красной Армии. После распада СССР орден остался в системе госнаград, но не имел официального статуса и описания. С 2010 года орденом Александра Невского стали награждаться граждане РФ, в том числе, за высокие личные достижения в общественно-полезной деятельности.