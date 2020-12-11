Новый митрополит летит в Екатеринбург. График торжеств

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В воскресенье новый и старый митрополит проведут совместную службу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) приедет в Екатеринбург 12 декабря. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с деталями встречи.

«Кульберг приедет в Екатеринбург в субботу. Видимо закончит дела [в Москве] и приедет на Урал. Предварительно торжественная встреча пройдет в Храме на Крови», — рассказал собеседник.

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Другой инсайдер агентства подтвердил, что новый митрополит прилетит в субботу. «В субботу в 14:30 молебен на начало доброго дела. Им начнется новое служение на уже знакомой уральской земле. После — пресс-подход. В воскресенье пройдет совместная служба митрополита Кирилла и митрополита Евгения», — объяснил источник.

Официальный представитель Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова в беседе с корреспондентом URA.RU не подтвердила и не опровергла данные о встрече. Она уточнила, что предоставит данные о приезде митрополита позднее.

Ранее URA.RU сообщило о смене главы Екатеринбургской митрополии: после смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана из Екатеринбурга в Казань переедет митрополит Кирилл. Новым главой Екатеринбургской митрополии станет владыка Евгений (Кульберг). Эксперты полагают, что Кирилл усилит свое влияние в РПЦ после перевода в Казань.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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