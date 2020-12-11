Митрополит Евгений объяснил, что будет с храмом Святой Екатерины

Митрополит Евгений не знает, когда начнется строительство храма Святой Екатерины Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Екатеринбургская епархия рассчитывает на то, что храм Святой Екатерины будет построен, заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге новый митрополит Евгений. Однако данных о сроках начала работ у него нет.

«Это не проект лично митрополита Кирилла, а то, чего ждут жители Екатеринбурга. Мы понимаем, что это намерение — чтобы в Екатеринбурге был храм Святой Екатерины — не растворится, не лопнет, как мыльный пузырь. Думаю, этот вопрос останется на повестке дня. А как, в какой последовательности это будет, время покажет. Я и сам сейчас не знаю. Мне бы очень хотелось, чтобы храм святой Екатерины стал точкой притяжения, сближения, а не камнем раздора», — заявил Евгений.

Идею построить храм Святой Екатерины в Екатеринбурге первым озвучил губернатор Александр Мишарин. Он предлагал возвести его на площади Труда, но тему раскритиковало городское сообщество. Спустя два года тему актуализировал митрополит Екатеринбургский Кирилл.

Рассматривались варианты строительства храма в акватории городского пруда и в сквере напротив здания правительства региона. Эти варианты также были негативно восприняты горожанами и привели к протестам.

В итоге было решено организовать опрос по выбору места для строительства храма Святой Екатерины. Он состоялся 13 октября 2019 года. Горожане проголосовали за строительство здания на месте бывшего приборостроительного завода на Горького, 17.