Работать с телеведущей Еленой Малышевой практически невозможно, поскольку она унижает своих сотрудников. О скандалах на съемочной площадке рассказал бывший редактор «Жить здорово!» Дмитрий.
Ранее в СМИ появилась информация о закрытии программы. Сообщалось, что передача якобы потеряла былую популярность у зрителей. Сама Малышева факт возможного исчезновения «Жить здорово!» опровергла. По ее словам, информация не соответствует действительности. Однако, как отметил Дмитрий, на проекте происходит большая текучка в коллективе, так как не все уживаются с телезвездой.
«Я работал с ней два месяца, дальше просто было невыносимо, орать на человека на съемочной площадке для неё было нормой, унизить еще большей нормой. Иногда складывалось ощущение, что Елена Васильевна неадекватная. Она интеллигентная женщина, но несколько раз она меня унижала публично: „Пошёл отсюда“, „Бездарность“», — передает слова Дмитрия PopCake. Молодой человек отработал около двух месяцев, а затем поспешил уволиться. О том, что работа не сложилась, мужчина не жалеет.
Программа «Жить здорово!» с Малышевой транслируется по «Первому каналу». В эфире телеведущая обсуждает методы лечения и профилактики болезней. Ранее она назвала способ, как минимизировать риск заразиться коронавирусом.
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