Елена Малышева ответила на слухи о закрытии своей программы

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что «Первый канал» не планирует закрывать передачу «Жить здорово!». Соответствующую информацию она сообщила журналистам.
«Это неправда, не волнуйтесь!», — приводит ее слова портал «7 дней». Отмечается, что у программы есть много недоброжелателей, которые высмеивают происходящее в эфире.
Источники сообщают, что Малышеву могут уволить в ближайшее время. Это связано с падением рейтингов шоу, уверены они.
Программа «Жить здорово!» с Малышевой транслируется по «Первому каналу». В эфире телеведущая обсуждает методы лечения и профилактики болезней. Она назвала способ, как минимизировать риск заразиться коронавирусом.
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