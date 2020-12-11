Елена Малышева ответила на слухи о закрытии своей программы

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Елена Малышева опровергла слухи об уходе с «Первого канала» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что «Первый канал» не планирует закрывать передачу «Жить здорово!». Соответствующую информацию она сообщила журналистам.

«Это неправда, не волнуйтесь!», — приводит ее слова портал «7 дней». Отмечается, что у программы есть много недоброжелателей, которые высмеивают происходящее в эфире.

Источники сообщают, что Малышеву могут уволить в ближайшее время. Это связано с падением рейтингов шоу, уверены они.

Программа «Жить здорово!» с Малышевой транслируется по «Первому каналу». В эфире телеведущая обсуждает методы лечения и профилактики болезней. Она назвала способ, как минимизировать риск заразиться коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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