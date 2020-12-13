Климатологи: зимы в России станут гораздо теплее

Изменение климата связано с таянием морских льдов, отметил метеоролог Фото: Илья Московец © URA.RU

Через несколько лет зимы на всей территории России станут теплее. Об этом URA.RU рассказал ученый-климатолог, специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, замдиректора Института физики атмосферы РАН, заведующий лабораторией климатологии Владимир Семенов.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» сообщали, что декабрь этого года в Москве на 300% более солнечный, чем обычно. С 5 декабря каждый день был безоблачным, передает телеканал 360.

«Я бы не стал связывать это [время солнечного сияния в Москве в декабре — более 55 часов, это в три раза дольше, чем обычно] с глобальным потеплением, это обычная погодная аномалия. Каких-то тенденций, что декабри станут более солнечными, нет. Изменчивость в зимние месяцы очень сильная, поэтому мы всегда будем наблюдать аномалии либо в ту, либо в другую сторону», — сообщил он.

Ученый также отметил, что в ближайшие 5-10 лет зимы станут значительно теплее. С 2005 года по настоящее время, по его словам, на европейской территории России существует отрицательная аномалия температуры. «Вторая половина января или (в некоторых регионах страны) февраля холоднее относительно нормы. Но при дальнейшем таянии морских льдов, то есть через 5-10 лет, все должно нормализоваться», — сказал он.

Кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, член Русского географического общества, метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU рассказала, что зима в этом году будет холоднее. По ее словам, декабрь синоптики считают предзимьем, и циркуляция воздуха полностью установится после 22 декабря. «Однако в Уральском федеральном округе декабрь в этом году уже чуть ниже нормы — ночью температура воздуха холоднее. В целом в этом году зима прогнозируется холоднее, чем обычно», — резюмировала метеоролог.