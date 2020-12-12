Новый глава Екатеринбургской митрополии Евгений (Кульберг) вступил в должность. Первая литургия с участием священника и прежнего митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла прошла в Храме на Крови. Как передает корреспондент URA.RU, торжественность момента была омрачена нарушением санитарных норм: многие прихожане были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
Из-за торжественности момента в храме забыли про нормы санитарной безопасности. «Ни о какой социальной дистанции и речи не шло», — передает корреспондент URA.RU с места событий. В
Экс-митрополит Кирилл в завершение литургии произнес речь, обращенную к преемнику, которая закончилась необычным пожеланием. «Ты 44-й епископ Екатеринбургский и Верхотурский. В 19-м веке владыка Иона Капустин прослужил здесь 13 лет. В 20-м и 21-м веке владыка Товия Остроумов, владыка Климент и владыка Викентий прослужили здесь по 12-13 лет. <…> В Екатеринбурге сегодня нет могил правивших архиереев. Очень надеюсь, что ты, молодой, нарушишь эту традицию. И Господь даст тебе долгое время на служение, и, может быть, ты даже здесь упокоишься с миром через много-много лет», — обратился владыка Кирилл к новому главе Екатеринбургской митрополии Евгению.
Евгений (Кульберг) стал новым главой Екатеринбургской митрополии 8 декабря, а его предшественник Кирилл возглавил Татарстанскую митрополию. Собеседники URA.RU высказывали версию, что главная причина перевода Кирилла в Казань — конфликт с раскольником Сергием.
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