Митрополит Кирилл пожелал митрополиту Евгению долгой службы в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбургской митрополии назначен новый глава

Новый глава Екатеринбургской митрополии Евгений (Кульберг) вступил в должность. Первая литургия с участием священника и прежнего митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла прошла в Храме на Крови. Как передает корреспондент URA.RU, торжественность момента была омрачена нарушением санитарных норм: многие прихожане были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Из-за торжественности момента в храме забыли про нормы санитарной безопасности. «Ни о какой социальной дистанции и речи не шло», — передает корреспондент URA.RU с места событий. В видеозаписи служения , размещенной на YouTube, видно, как люди стоят вплотную друг к другу, многие из них не надели маски. Священники, также без масок, целовали один крест, а прихожане — иконы.

Экс-митрополит Кирилл в завершение литургии произнес речь, обращенную к преемнику, которая закончилась необычным пожеланием. «Ты 44-й епископ Екатеринбургский и Верхотурский. В 19-м веке владыка Иона Капустин прослужил здесь 13 лет. В 20-м и 21-м веке владыка Товия Остроумов, владыка Климент и владыка Викентий прослужили здесь по 12-13 лет. <…> В Екатеринбурге сегодня нет могил правивших архиереев. Очень надеюсь, что ты, молодой, нарушишь эту традицию. И Господь даст тебе долгое время на служение, и, может быть, ты даже здесь упокоишься с миром через много-много лет», — обратился владыка Кирилл к новому главе Екатеринбургской митрополии Евгению.

Евгений (Кульберг) стал новым главой Екатеринбургской митрополии 8 декабря, а его предшественник Кирилл возглавил Татарстанскую митрополию. Собеседники URA.RU высказывали версию, что главная причина перевода Кирилла в Казань — конфликт с раскольником Сергием.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на литургии в Храме на Крови Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на литургии в Храме на Крови Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев на литургии в Храме на Крови Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на литургии в Храме на Крови Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Процесс причастия с использованием одной ложки на литургии в Храме на Крови Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU