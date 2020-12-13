Гидрометцентр: когда в регионах России выпадет снег

Снег начнет накрывать Россию во второй половине декабря Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Небольшой снег в Москве выпадет уже 14 декабря, на Урал он придет в конце следующей недели. Зима в регионах России проходит без снега из-за аномалии, начавшейся в конце ноября. Об этом URA.RU рассказал директор ситуационного центра Гидрометцентра Юрий Варакин.

«Причина такого бесснежья в высоком атмосферном давлении, которое образовалось из-за сибирского антициклона. В этом году произошла аномалия — область высокого атмосферного давления образовалась слишком рано. Обычно это случается во второй половине декабря, когда снег уже успевает выпасть. А в этот раз антициклон пришел еще в конце ноября», — объяснил URA.RU Варакин.

Снег начнет выпадать в Москве уже в ближайшие дни, поделился синоптик. «Изменения начнутся уже буквально скоро. Циклон постепенно наступает, в Москве небольшие осадки ожидаются вечером и ночью 14 декабря, а также 15 декабря. Температура начнет повышаться и к следующей неделе достигнет нормы, возможно, даже превысит ее. В столице какое-то время вид будет снежный», — отметил Варакин.

На Урал циклон принесет снег чуть позже, спрогнозировал эксперт. «Однако по Уралу обрадовать нечем. До конца следующей неделе осадков не ожидается. Небольшой снег в Екатеринбурге ожидается в конце следующей недели, Челябинск вообще без снега. Больше всего осадков будет в ХМАО и Тюмени. После небольших осадков вновь вернется похолодание», — заключил Варакин.

Ранее в центре погоды «Фобос» заявили, что температура в Новый год будет теплее обычной в центральной и европейской частях России, а также в Приморье, передает агентство Nation News. При этом холода ожидаются в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока.