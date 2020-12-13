Влад Валов назвал рэп молодых звезд извращенным Фото: Влад Валов, vk.com

Рэп-музыкант и продюсер Влад Валов (Шефф) заявил, что молодые артисты Моргенштерн, Слава Марлоу и другие современные герои чартов являются примером извращенного варианта русского рэпа, а первые места в чартах можно купить. Об этом музыкант заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Я их к рэпу не отношу. Это извращенный его вариант, который сделали массмедиа. Люди чуть-чуть прочитали рэп, и их вознесли. Это совершенно неправильный путь русского рэпа», — сказал Шефф. По его словам, любой из участников ежегодного фестиваля Rap Music, организатором которого он является, гораздо интересней, чем участники хит-парадов, «которые покупаются».

По мнению Валова, успех артистов во многом сегодня зависит от денег. «Есть настоящий хип-хоп и есть подделки. Сегодня все в подделках. Можно заплатить и продвинуть любого желающего», — резюмировал рэпер.

Уральский рэпер Наум Блик согласился с тем, что сегодня не хватает осмысленного рэпа. «Его сейчас гораздо меньше. Все делается ради популярности», — сказал он в разговоре с URA.RU. В то же время собеседник агентства отметил, что музыка может быть разной и она не обязательно должна быть душевной и умной.

Ранее трек Славы Марлоу «Снова я напиваюсь» стал самым популярным в российском Spotify в 2020 году. При этом в пятерку лучших исполнителей артист не попал, уступив Kizaru, Моргенштерну, Скриптониту, ЛСП и Boulevard Depo. На платформе «СберЗвук» первое место занял Моргенштерн, передает агентство Nation News.