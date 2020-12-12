России предрекли «адские санкции» после прихода Байдена

США могут ударить по самым болезненным для России точкам, считают экономисты Фото: depositphotos.com

Администрация Байдена может ввести «адские экономические санкции» против России. С таким прогнозом выступили сразу несколько экономистов.

По их мнению, США могут ударить по самым болезненным для России точкам. Речь идет о доступе российских банков на мировые рынки, отключении РФ от системы международных платежей SWIFT, запрете на операции с российскими долговыми операциями, а также запрете для международного бизнеса на инвестирование в российские энергетические проекты.

Как отметил доктор экономических наук Игорь Николаев, угроза вывода РФ из системы международных платежей SWIFT является очень серьезной. «Наша страна по объему банковских операций входит в тройку мировых лидеров, эксплуатирующих SWIFT, поскольку этой системой пользуется около 400 отечественных финансовых организаций», — передает слова Николаева «МК». По словам профессора, гораздо неприятным является возможность ограничения в отношении госдолга страны, который запретят американским финансистам вкладывать деньги в российские казначейские облигации.

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев напомнил, что антироссийские санкции уже готовы. Это часть оборонного бюджета США на 2021 год, которому осталась лишь стадия подписания президентом. Под ограничение подпадут следующие в Европу российские газопроводы, что может осложнить поставки газа, а также строительство «Северного потока — 2». Эксперт добавил, что уже существующие ограничительные меры несколько тормозят развитие высоких технологий в различных сферах.

Ранее политолог Илья Гращенков заявил, что в случае победы Байдена в России может вырасти добыча нефти. Также он подчеркнул, что Байден завершит холодную войну с Россией и снизит соперничество двух стран. Однако политик может начать курс на введение дополнительных санкций против семей российских бизнесменов, что отразится на их доходе, заявлял Гращенков.