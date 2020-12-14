Познер объяснил свои слова о комплексе неполноценности россиян

Владимир Познер считает, что комплекс неполноценности приводит к национализму и шовинизму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Комплекс неполноценности у россиян стоит в особом отношении к иностранцам и уверенности в превосходстве граждан РФ. Об этом рассказал телеведущий Владимир Познер.

«В других странах — иностранец и иностранец. [А в России, если] очередь надо уступить иностранцу — товарищи пропустите. А с другой стороны — „да мы же лучшие“», — цитирует ТАСС Познера. По его словам, эти особенности приводят к комплексу неполноценности россиян.

Этот комплекс влечет за собой национализм и шовинизм, рассказал Познер. Он рассказал, что россияне, уверенные в собственном превосходстве, пытаются избегать русских, когда прилетают в другие страны.

Ранее Познер рассказал, что Чувство зависти и комплекс неполноценности может быть основной причиной отрицательного отношения многих россиян к демократическим ценностям. Он подчеркнул, что в истории России не было демократии.