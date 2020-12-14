Аналитики раскрыли, акции каких компаний принесут много денег

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Положение компаний в рейтинге эффективности могло измениться из-за пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

«НОВАТЭК» заняла лидирующую позицию по России в рейтинге эффективности компаний-инвесторов. Об этом свидетельствуют данные агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).

«Производитель сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭК признан компанией с самыми эффективными инвестициями в России», — пишет РБК. Далее в рейтинге расположилась госкомпания РЖД. Тройку лидеров замыкает «Северсталь». Также в рейтинг попали «Газпром», «ММК» и Уралкалий.

В НКР отмечают, что рейтинг основан на отчетности компаний за 2019 год. В агентстве считают, что в текущем году ситуация могла измениться из-за пандемии.

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев рекомендовал россиянам, чтобы сохранить средства, вкладывать их в валюту или в облигации федерального займа. Директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко рекомендовал начинать торговлю на бирже с тех сумм, которые не страшно потерять, пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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