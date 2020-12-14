Полпред Якушев дал установки о COVID-ограничениях в Новый год

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Вручение государственных наград Полномочным представителем Президента России в Уральском федеральном округе. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев поручил ГФИ контролировать выполнение мер по борьбе с COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поручил главным федеральным инспекторам жестко контролировать выполнение региональными властями мер по борьбе с коронавирусом во время новогодних праздников. Вопрос обсуждался на совещании в понедельник, сообщили URA.RU в региональном полпредстве.

«Владимир Якушев дал поручение ГФИ начинать работу уже с этого дня по всем вопросам подготовки и работы в новогодние праздники, а также постоянного взаимодействия с региональными оперативными штабами и структурами Роспотребнадзора и Росздравнадзора», — уточнили в пресс-службе.

В рамках мероприятия ГФИ доложили о ситуации с занятостью и выплатой зарплаты. Поднимались вопросы обеспеченности регионов лекарственными препаратами для борьбы с коронавирусом, доступности транспорта для перевозки больных, вакцинации от гриппа и новой коронавирусной инфекции должны быть постоянно в поле зрения ГФИ.

Ранее Якушеву доложили о пандемии в ЯНАО. В регионе проводится больше всех в России тестов на коронавирус, с чем связаны высокие цифры округа по числу заболевших, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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