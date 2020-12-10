Полпред Якушев допросил губернатора о пандемии в ЯНАО

Владимир Якушев впервые приехал на Ямал в статусе полпреда Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

ЯНАО проводит больше всех в России тестов на коронавирус, с чем связаны высокие цифры округа по числу заболевших. Об этом губернатор Дмитрий Артюхов доложил уральскому полпреду Владимиру Якушеву, описывая ситуацию с пандемией. Чиновники встретились в Салехарде по случаю 90-летия Ямала, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Обсуждая борьбу с коронавирусом, Артюхов рассказал Якушеву, что власти округа работают по трем направлениям поддержки: развитие медицинской помощи, поддержка врачей, обеспечение жителей бесплатными лекарствами. «Тестирование — ключевая задача для понимания общей заболеваемости. У нас самый большой охват населения в стране. Сделано уже свыше миллиона тестов. При населении в полмиллиона человек это очень большой объем», — заявил Артюхов.

Губернатор напомнил, что на Ямале заболевшим коронавирусом и ОРВИ выдают бесплатные лекарства. С июня, по данным Артюхова, выдано уже 100 тысяч наборов. Якушева эта работа удовлетворила: «Хочу отметить работу, которую вы ведете в области социальной защищенности людей. Эти проекты также активно и серьезно развиваются».

Отдельно полпред поздравил ЯНАО с юбилеем, который прошел накануне, 10 декабря. До совещания с Артюховым Якушев вручил государственные награды заслуженным ямальцам.

Владимир Якушев впервые прибыл в ЯНАО в качестве полпреда президента в УрФО. Поездка была связана с 90-летием округа. Днем ранее полпред совершил аналогичный визит в Югру, где встретился с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.