Вирусологи предупредили о вспышке коронавируса после Нового года

После Нового года может произойти вспышка коронавируса, если люди не будут соблюдать правила безопасности. Об этом в беседе с URA.RU рассказал профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
«Расслабленное поведение может ускорить распространение вируса, могут быть вспышки заболевания», — считает Аграновский. Он выразил надежду на то, что люди будут собираться только небольшими компаниями и с соблюдением правил безопасности. «Я хочу верить, что серьезной вспышки не будет», — добавил вирусолог. Аграновский подчеркнул, что нельзя запрещать празднование Нового года из-за распространения вируса.
Глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского», профессор Александр Бутенко во время разговора с журналистом URA.RU рассказал, что в январе ситуация с коронавирусом может улучшиться.
«Новогодние праздники будут благотворно влиять на эпидемиологическую ситуацию в России», — рассказал Бутенко. По его словам, это связано с тем, что люди перестанут ездить на работу, уменьшится количество служебных контактов. Он считает, что эпидемиологическая ситуация в России улучшится, если люди будут носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. В противном случае может произойти вспышка заболеваний.
Кардиолог из Нью-Йорка (США) Александр Иванов ранее рассказал, что массовые праздники негативно влияют на ситуацию с коронавирусом. Несмотря на это, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
Подписывайтесь на URA.RU в