Владимир Жириновский переизбран лидером ЛДПР на новый срок полномочий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

У Владимира Жириновского истек срок полномочий лидера старейшей российской партии ЛДПР. На съезде 14 декабря в Москве его переизбрали на новый четырехлетний срок полномочий, передает корреспондент URA.RU.

За Жириновского проголосовало 80 участников съезда из 80-ти. «Спасибо за доверие моей кандидатуре. Возможно, я бываю резок в высказываниях. Это никого персонально не касается. Это бешеная нагрузка, которую приходится внести при контактах с внешней средой, в том числе в Госдуме. Хотел бы попросить вас — мне не хватает положительных эмоций, — все вопросы решать за моей спиной, они часто могут иметь негативный оттенок, чтобы мне позволить работать на узком поле пропаганды, что у меня лучше всего получается», — сказал лидер партии после оглашения результатов голосования.

74-летний Жириновский руководит ЛДПР с момента создания в 1991 году. Он также руководит фракцией партии в Госдуме РФ.