Часть курганских школьников возвращают с дистанционной учебы

С 16 декабря все старшеклассники Курганской области возобновят очное обучение. Также занятия в школах возобновят учащиеся 5-8 классов в большинстве населенных пунктов региона. Об этом сообщает областной департамент образования.
«Все ученики с 9 по 11 класс в Курганской области возвращаются к очному формату обучения с 16 декабря. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба», — говорится в сообщении департамента.
Также со среды в школы могут вернуться ученики с 5 по 8 классы всех школ, кроме Кургана и Шадринска. В Куртамыше и Юргамыше обучение будет организовано в индивидуальном режиме. Контрольные работы для всех учеников среднего звена разрешено проводить очно.
«Решение принято исходя из уровня заболеваемости в каждом муниципалитете. В крупных населенных пунктах региона, к сожалению, эпидемиологическая обстановка не позволяет вывести всех учеников на очный формат обучения», — заявил директор департамента образования Андрей Кочеров. Для будущих выпускников сделали исключение, чтобы они могли готовиться к государственной итоговой аттестации.
На дистанционном обучении школьники Курганской области находились с начала ноября. Тогда переход на дистант в департаменте образования назвали вынужденной мерой, связанной с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. С 16 ноября разрешили вернуться за парты учащимся начальных классов сельских школ. С 30 ноября все школьники 1-4 классов вышли на очную форму обучения. С 7 декабря очное обучение возобновили малокомплектные школы, учащиеся 11-х классов всех общеобразовательных учреждений, а также девятиклассники всех школ, кроме Кургана.
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