В курганском районе сократят чиновников и депутатов

В Петуховском районе 139 депутатов, а в Петуховском округе останется только 15 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Все населенные пункты Петуховского района Курганской области планируют объединить в один муниципальный округ. В местных администрациях сократят семь штатных единиц, а в думах — более сотни депутатов. Такой проект закона внесен в Курганскую областную думу.

«При создании администрации Петуховского муниципального округа и ликвидации администраций муниципальных образований предполагается сокращение семи штатных единиц с годовой экономией в сумме 1,5 млн рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте облдумы. Штатная численность администрации округа составит 181,75 единиц. В ней появится отдел по управлению поселениями, который предназначен «для осуществления на местах сугубо хозяйственной деятельности, решения текущих проблем жителей».

В 2020 году в органах власти Петуховского района уже проводились преобразования. В результате в администрации сократили 11 штатных единиц. Экономию оценили в 2,5 млн рублей в год.

Сейчас в Петуховском районе насчитывается 17 представительных органов (районная дума, Петуховская городская дума и 15 сельских дум). Это 139 депутатов, замещающих муниципальные должности на непостоянной основе. В Петуховском округе будет одна дума, состоящая из 15 депутатов. На проведение выборов в этот орган потратят более 1,2 млн рублей. При этом в сентябре 2020 года проводились выборы в Петуховскую районную думу, которую теперь предполагается расформировать.

К настоящему времени в регионе сформированы Шумихинский и Макушинский округа. В конце ноября облдума одобрила создание Лебяжьевского округа. Сейчас на рассмотрении облдумы находятся вопросы о формировании Шатровского и Куртамышского округов.