Ученые назвали важное отличие коронавируса от вируса гриппа

Вакцинироваться от коронавируса не придется так же часто, как от гриппа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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Коронавирус мутирует гораздо дольше вируса гриппа. Поэтому не стоит ожидать быстрых мутаций, из-за которых придется часто вакцинироваться, сказал URA.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

«Что касается гриппа — каждый год появляется новый вариант. Такой сценарий с коронавирусом невероятен, потому что он по-другому устроен. Вирусы гриппа могут постоянно между собой обмениваться и давать какие-то вариации, которые ускользают от иммунитета. У коронавируса же единый геном и поэтому быстрое появление какого-то нового штамма практически невероятно. Поэтому вакцина от коронавируса будет работать длительное время и обеспечивать хорошую защиту, по крайней мере, от распространения», — сказал он.

В беседе с URA.RU это также подтвердил профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. «Коронавирус мутирует медленнее, чем вирус гриппа. Может, конечно, измениться белок шипа или что-то другое, но это крайне маловероятно. За это время ничего принципиально нового не произойдет», — считает ученый.

Ранее глава центра имени Гамалеи, в котором разработали вакцину «Спутник V», заявил, что вакцина будет защищать человека от заражения предположительно на протяжении двух лет, пишет телеканал 360. При этом эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина выразила свое мнение « Царьграду », что ученые не могут сказать, как поведет себя вирус в будущем. Однако в РФПИ уверены, что вакцина обладает высокой эффективностью, минимум в 91,4%.