В США определили лидера на выборах президента страны

Коллегия выборщиков в США утвердила итоги голосования в стране, согласно которым Джозеф Байден станет президентом страны. Все штаты, где действующий глава государства Дональд Трамп оспаривал победу своего оппонента, отдали голоса выборщиков за демократа.
«Байден получил все 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, необходимых для избрания главой государства. Из 538 голосов демократ уже получает 302, Дональд Трамп — 232», — пишет РИА «Новости».
Голосование выборщиков, как отмечается, делает результаты избирательной кампании официальными, но окончательными они станут 6 января. В этот день совместная сессия конгресса утвердит итоги. Трамп, в свою очередь, поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов. Ни один суд пока его не поддержал. В конце ноября Трамп заявил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена.
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