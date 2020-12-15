Тихановская нашла новый способ разрушить карьеру Лукашенко

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Лукашенко, урожай, лукашенко александр
Светлана Тихановская подчеркнула, что Европа не должна проявлять толерантность по отношению к политику Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Страны Евросоюза должны пресекать сотрудничество европейского бизнеса с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

«Нужно препятствовать сотрудничеству европейского бизнеса с Лукашенко и его союзниками», — цитирует «Интерфакс» Тихановскую. По ее словам, Европа не должна проявлять толерантность по отношению к политику.

Также Тихановская призвала дипломатов Европы поддерживать жителей Белоруссии. Лидер оппозиции считает, что Лукашенко должен быть изолирован от европейского бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали подозреваемых в совершении терактов. Они нападали на семьи сотрудников милиции. Протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны, на которых Лукашенко набрал более 80% голосов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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