Тихановская нашла новый способ разрушить карьеру Лукашенко

Светлана Тихановская подчеркнула, что Европа не должна проявлять толерантность по отношению к политику Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Страны Евросоюза должны пресекать сотрудничество европейского бизнеса с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

«Нужно препятствовать сотрудничеству европейского бизнеса с Лукашенко и его союзниками», — цитирует «Интерфакс» Тихановскую. По ее словам, Европа не должна проявлять толерантность по отношению к политику.

Также Тихановская призвала дипломатов Европы поддерживать жителей Белоруссии. Лидер оппозиции считает, что Лукашенко должен быть изолирован от европейского бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали подозреваемых в совершении терактов. Они нападали на семьи сотрудников милиции. Протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны, на которых Лукашенко набрал более 80% голосов.