Алексей Текслер будет общаться с жителями региона 24 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер перед Новым годом обратился ко всем жителям Челябинской области. Он попросил жителей региона задать ему вопросы, ответы на которые он намерен озвучить в ходе пресс-конференции.

«24 декабря состоится пресс-конференция по итогам года. И у вас есть возможность обратиться ко мне напрямую. Жду ваши вопросы в формате видео в Telegram или на электронную почту», — написал глава региона в Instagram.

Челябинский губернатор будет разговаривать со СМИ в коронавирусном формате: в режиме видео-конференц-связи (ВКС). Ранее на пресс-конференцию главы региона приезжали журналисты со всей области. Теперь они будут участвовать в мероприятии из редакций.

Пресс-конференция Текслера пройдет ровно через неделю после того, как с представителями прессы и гражданами России пообщается президент Владимир Путин. Пресс-конференция главы государства также пройдет в измененном формате. Она начнется в 12:00 (мск) 17 декабря.

Скрин: официальный аккаунт Алексея Текслера в Instagram