Названы самые опасные регионы УрФО по коронавирусу

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Летальность оказалась выше в Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Самое большое число заболевших коронавирусом среди уральских регионов — на Ямале. При этом чаще всего умирают больные с этим диагнозом в Свердловской области. Такие выводы можно сделать на основании статистики, которую публикует официальный сайт уральского полпредства.

Согласно опубликованным 26 ноября данным, больше всего коронавирусом заразилось жителей Свердловской области — 44 775 человек, однако в пересчете на численность населения лидером оказывается Ямал. Там коронавирус официально выявлен у 25 577 жителей, это 4,7% от численности населения региона. Для сравнения, в Свердловской области этот показатель составляет 1%, в Челябинской — 0,7%.

При этом летальность выше всего в Свердловской области — 2,21% от числа заболевших. Среди российских регионов это не самый высокий показатель (16 место), самая высокая летальность на данный момент в Дагестане (4,95%).

Ранее Свердловская область также лидировала по числу летальных случаев. В июле в УрФО от COVID-19 умирало 0,9% заразившихся (в среднем по России процент составлял 1,65%). На 26 ноября летальность на Урале составляет 1,38%, средняя по России — 1,74%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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