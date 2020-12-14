Полицейские ЯНАО, пытавшие жителя шокером, отделались штрафом

Полицейских приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшие полицейские Салехарда, которые избили и пытали задержанного шокером, приговорены к штрафу и обязаны выплатить государству полмиллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокурор, защищая интересы Российской Федерации, обратился в суд к бывшим сотрудникам ОМВД по Салехарду о взыскании в бюджет солидарно в порядке регресса 500 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства. Экс-силовики не согласились с решением суда и направили апелляционную жалобу, но решение оставлено без изменения.

Как ранее сообщало URA.RU, дело об избиении задержанного полицейскими рассматривается уже три года. Сотрудники задержали мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и беспричинно применили спецсредства. Мужчина был избит и подвергся пыткам электрошокером.

Инцидент получил публичную огласку, а замешенные в скандале силовики были уволены и осуждены за насилие в отношении задержанного. Также суд оштрафовал МВД РФ на полмиллиона рублей в качестве компенсации морального и физического вреда пострадавшему.