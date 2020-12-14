14 декабря 2020
13 декабря 2020

Полицейские ЯНАО, пытавшие жителя шокером, отделались штрафом

© Служба новостей «URA.RU»
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Патруль полиции в городе. Курган, полиция
Полицейских приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшие полицейские Салехарда, которые избили и пытали задержанного шокером, приговорены к штрафу и обязаны выплатить государству полмиллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Прокурор, защищая интересы Российской Федерации, обратился в суд к бывшим сотрудникам ОМВД по Салехарду о взыскании в бюджет солидарно в порядке регресса 500 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства. Экс-силовики не согласились с решением суда и направили апелляционную жалобу, но решение оставлено без изменения.

Как ранее сообщало URA.RU, дело об избиении задержанного полицейскими рассматривается уже три года. Сотрудники задержали мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и беспричинно применили спецсредства. Мужчина был избит и подвергся пыткам электрошокером.

Инцидент получил публичную огласку, а замешенные в скандале силовики были уволены и осуждены за насилие в отношении задержанного. Также суд оштрафовал МВД РФ на полмиллиона рублей в качестве компенсации морального и физического вреда пострадавшему.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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