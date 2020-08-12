С экс-полицейских из ЯНАО взыскали полмиллиона за пытки

Бывшие страши порядка возместят средства, потраченные государством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двое бывших сотрудников МВД, осужденные за насилие в отношении задержанного, должны будут выплатить государству 500 тысяч рублей. Такое решение принял Салехардский городской суду, удовлетворив иск окружной прокуратуры.

«Исковые требования удовлетворены, исполнение судебного решения контролируется прокуратурой автономного округа», — сообщили представители надзорного органа. Ранее 500 тысяч рублей компенсации были выплачены из бюджета жителю ЯНАО, признанному потерпевшим по делу о превышении полицейскими полномочий с применением насилия и причинением вреда здоровью.

Как пояснили в прокуратуре, в соответствии с законами РФ, лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом, в том числе работником при исполнении им служебных обязанностей, имеет право обратного требования в размере выплаченного возмещения. В данном случае компенсация пострадавшему была выплачена государством, интересы которого и защитила прокуратура.

По данным URA.RU, приговор по уголовному делу об избиении задержанного полицейскими был вынесен еще в 2017 году. Из материалов следовало, что двое полицейских в ходе несения службы задержали гражданина, находившегося в состоянии опьянения.

В ходе задержания к потерпевшему необоснованно применялись спецсредства, у мужчины были подтверждены телесные повреждения. Оба виновника в совершении преступления были уволены со службы и приговорены к лишению свободы.